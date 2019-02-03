Юридическая консультация по налогам при проведению конкурса в соц сети

1. Может ли физическое лицо (гражданин и резидент РФ) провести конкурс в социальной сети с выплатой денежных призов? У конкурса возможны спонсоры, чьи товары будут демонстрироваться.

2. Какие налоговые обязательства будут у физ лица:

- в случае если призы = или

- в случае если призы > 4000 рублей;

- в случае если один и тот же человек, выиграет 2,3 и более раз и его суммарный

выигрыш составит > 4000 рублей, но каждый выигрыш будет проходить разными

выплатами, каждая из которых = или

3. Если все выплаты планируется проводитьэлектронно, то нужно ли требовать паспортные и другие контактные данные, а так

же физической росписи в получении денежного приза, а так же составление и

подписание соответствующих актов.

- в случае если призы = или

- в случае если призы > 4000 рублей;

- в случае если один и тот же человек, выиграет 2,3 и более раз и его суммарный

выигрыш составит > 4000 рублей, но каждый выигрыш будет проходить разными

выплатами, каждая из которых = или

4. Если физ лицо зарегистрируется как ИП, то какиепоследуют изменения?

5. Возможно ли так сделать, чтобы все налогиоплачивал тот кто получает деньги.

6. Что делать с налогами если победитель не гражданин и не резидент РФ (свои выигрыши они получают электронно).

7. Какие еще возможно варианты решения налоговой проблемы в данном случае.