Юридическая консультация по SKYPE по вопросам Inet

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрыт3 заявки225 просмотров

В УКРАИНЕ!

Необходимо обсудить вопросы легализации интернет-бизнеса, необходимость отчетности и уплаты налогов с дохода WEBMONEY, YANDEX MONEY.

А также вопросы СМИ в интернет. Ответственность, риски, регистрация товарного знака на СПДФЛ.

17 лет назад
gogison
41 год
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
21 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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