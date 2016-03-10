Автоматическая переоценка по данным поставщиков
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9 лет назад
Подсистема состоит из 3х основных обработок:
- обработка настройки соответствия товара в базе и товара на сайте поставщика/конкурента;
- обработка выгрузки данных на сайт;
- обработка переоценки
Система позволяет в автоматическом режиме по расписанию получить данные по ценам и наличию у поставщиков, получить данные по ценам у конкурентов и на основании этих данных, согласно настройке формирования цен, выполнить переоценку товаров. При необходимости, эти данные автоматически выгружаются на сайт (отдельная обработка).
В систему можно подключать любые парсеры, отвечающие определенным условиям разработки.
На данный момент к ней реализованы парсеры сайтов:
- ERC
- DC-LINK
- MTI
- АО "Техника"
- Брэйн (Донецк, Киев)
- Спарк
- Rozetka.com.ua
- Fotomag.com.ua
- mobilluck.com.ua
- comtech.com
- sokol.ua