Автоматическая переоценка по данным поставщиков

Подсистема состоит из 3х основных обработок:

обработка настройки соответствия товара в базе и товара на сайте поставщика/конкурента;

обработка выгрузки данных на сайт;

обработка переоценки

Все обработки (кроме выгрузки на сайт) используют внешние обработки-парсеры. Количество таких парсеров не ограничивается.

Система позволяет в автоматическом режиме по расписанию получить данные по ценам и наличию у поставщиков, получить данные по ценам у конкурентов и на основании этих данных, согласно настройке формирования цен, выполнить переоценку товаров. При необходимости, эти данные автоматически выгружаются на сайт (отдельная обработка).

В систему можно подключать любые парсеры, отвечающие определенным условиям разработки.

На данный момент к ней реализованы парсеры сайтов: