Автоматическая переоценка по данным поставщиков

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9 лет назад
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Подсистема состоит из 3х основных обработок:

  • обработка настройки соответствия товара в базе и товара на сайте поставщика/конкурента;
  • обработка выгрузки данных на сайт;
  • обработка переоценки
Все обработки (кроме выгрузки на сайт) используют внешние обработки-парсеры. Количество таких парсеров не ограничивается.

Система позволяет в автоматическом режиме по расписанию получить данные по ценам и наличию у поставщиков, получить данные по ценам у конкурентов и на основании этих данных, согласно настройке формирования цен, выполнить переоценку товаров. При необходимости, эти данные автоматически выгружаются на сайт (отдельная обработка).

В систему можно подключать любые парсеры, отвечающие определенным условиям разработки.

На данный момент к ней реализованы парсеры сайтов: