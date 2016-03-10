Отзыв компании Lux4Man

Интернет-магазин «Lux4Man» занимается продажей стильных, высококачественных аксессуаров для создания успешного образа.

Наш интернет-магазин заказал у компании «Быстрые решения» доработку конфигурации Управление торговлей 11. По нашим техническим заданиям были выполнены следующие доработки:

была изменена схема работы заказов покупателей. Автоматизировано создание документов учета (Реализация, Оплата, Возврат) в зависимости от статуса заказа. Расширены статусы заказов;

разработана обработка, которая по расписанию загружает товары из «yml» файла;

выполнена доработка подсистемы обмена данными с сайтом

Мы довольны сотрудничеством с «Быстрыми решениями» и планируем работать с ними и дальше!