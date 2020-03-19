Система учета себестоимости

Могу предложить вам внедрение отлаженной системы учета стоимости продукции в торговом или складском учете.

В стандартном варианте система состоит из регистра учета стоимости в разрезе поставщика-контрагента, номенклатуры, склада, партии. Учитывается стоимость, дополнительные расходы и расходы на хранение. Дополнительные расходы можно распределять пропорционально различным показателям, таким как стоимость, вес и объем. Расходы на хранение в стандартном варианте распределяются пропорционально объема на конец каждого дня исходя из заложенной стоимости аренды склада или других расходов на хранение. Система ведет учет последовательности и автоматически восстанавливает последовательность при изменении данных. При отсутствии правок данные будут актуальны моментально после проведения любого документа, двигающего стоимость. При внесении правок - актуализация может занимать до нескольких часов, если счет документов в сутки идет на тысячи. Так же в стандартную систему входят отчеты по остаткам стоимости, движениям и отчет по прибыли (продажам). Систему можно адаптировать под любые нужды заказчика.

Так же возможно внедрение системы учета бухгалтерской стоимости (в разрезе организаций).