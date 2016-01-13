Анимационный ролик

Анимационные ролики для предприятие «Гомельэнерго», выполнены в технике перекладной анимации. Заказчик обязательно хотел, чтобы в ролике присутствовало два персонажа, бобёр и аист. Сам бобёр, не очень «дружит» с электричеством, зовут его Гришка. А вот его друг аист — талисман компании, как раз наоборот может выполнить работу абсолютно любой сложности. Основной проблемой, с которой мы столкнулись при создании данных роликов: уместить юмор и социальную направленность в 14 секунд. Изначально компания рассчитывала заказать один ролик, после первой работы, компания захотела создать ещё пять. Интересный факт: Если внимательно посмотреть ролики то в них можно заметить фотографии главного инженера и директора предприятия. В некоторых роликах у аиста на голове одета «будёновка» - это тоже своего рода символ, который сразу становится понятен тем, кто знаком с руководством данного предприятия.

Срок выполнения одного ролика 2 недели.