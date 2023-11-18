Анимация интро к фильму "Мемуары гейши"

Фильм "Мемуары гейши" был создан режиссером Робом Маршаллом в 2005 году. Эта картина с первых кадров поразила меня своей красотой, а затем и удивительной историей о сильной и храброй девушке, которая смогла пройти через все трудности на своем пути. И именно поэтому я решил сделать интро именно к этому фильму. Прежде всего, я хотел показать нежность и легкость самой картины, ее плавность. Для этого я использовал футажи с чернильными потеками краски, буд-то иллюстрации только что вышли из под кисти художника японской гравюры. Я постарался нарисовать их таким образом, чтобы у зрителя возникло ощущение, что они были нарисованы буквально одним движением - легко и просто. Всю эту легкость я подчеркнул японской музыкой, состоящей из плавных переходов, но в то же время с яркими акцентами.