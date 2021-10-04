CreoMagic (intelligent Mobile Ad-Hoc Networks)

Маркетинговый ролик для компании- разработчика децентрализованных широкополосных сетей распространения данных.

Моей задачей было показать возможные сценарии применения продукта, и обозначить его сильные стороны. Также важно было собрать графику таким образом, чтобы ролик не воспринимался скучным. По этому я поставил в видео достаточно динамичную камеру, пролеты и облеты, которые добавляют динамического контраста.

Клиент предлагает технологичные решения, и в видео это хотелось подчеркнуть. Для этого в стилизации применялись технологичные графические элементы. Я не заострял на них внимание, чтобы видео не воспринималось перегруженным, так как ролик должен оставаться понятным. В тоже время, наличие таких элементов в оформлении должно ненавязчиво поддерживать посыл о технологичности продукта.