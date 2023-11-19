FIRSTCALL
Анимация
Добавленанет просмотров
месяц назад
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Ссылка на работ https://serjayvazyan-2000.github.io/FIRSTCALL/
Сайт был достаточно насыщен анимацией, но все было сделано быстро, любую проблему, мешающую работе сайта, я решаю. Я до сих пор продолжаю его обслуживать, в будущем тоже буду собирать административный сбор