Ссылка на работ https://serjayvazyan-2000.github.io/FIRSTCALL/

Сайт был достаточно насыщен анимацией, но все было сделано быстро, любую проблему, мешающую работе сайта, я решаю. Я до сих пор продолжаю его обслуживать, в будущем тоже буду собирать административный сбор