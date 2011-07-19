НОВЫЙ ГОД 2011

Вобщем с годом кролика всех!!!

Благо и музычка нашлась (вариант прошлогодней).

Из-за большой занятости , решил не мудрить и продолжить серию "фотографа" :)

Очередная поздравлялка для друзей!!!

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