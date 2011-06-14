Паровозики

http://singulareffects.com/parovoziki.html

Демонстрационная сцена нового анимационного сериала для детей. Выполнено для студии AFS по заказу продуюсерского центра из России. Идея, концепция, сценарий и модели заказчика. Были выполнены режиссура, анимация, лейаут, визуализация, композинг, монтаж + черновая озвучка. (Ошибка в названии города - творческий замысел заказчиков)