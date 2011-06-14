Приключения Компаса и Будильника

Анимация
Добавлена
13 лет назад
188 просмотров
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Анимационный сериал выполненный совместно со студией AFS.

52 эпизода по 13 минут каждый. 3D анимация. HD.

Были проделаны следующие работы:

- Режиссура

- Постановка

- Супервайзинг анимации

- Супервайзинг моделирования

- Лейаут

- Визуализация

- Композинг

- Монтаж