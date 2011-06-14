Приключения Компаса и Будильника
Анимация
Добавлена188 просмотров
13 лет назад
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Анимационный сериал выполненный совместно со студией AFS.
52 эпизода по 13 минут каждый. 3D анимация. HD.
Были проделаны следующие работы:
- Режиссура
- Постановка
- Супервайзинг анимации
- Супервайзинг моделирования
- Лейаут
- Визуализация
- Композинг
- Монтаж