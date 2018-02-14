Ролик для "Д-опрос"

Добавлена
6 лет назад
278 просмотров
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Дизайнстудия "HandyPlay" - Изготовление профессиональных рекламных роликов под ключ.

Видеопрезентации, видеоинфографика,"ДУДЛ"-анимация, монтаж и наложение спец.эффектов, дикторская

озвучка, сценарии.

 

Минимальные сроки изготовления - от 1 дня. 

Стоимость – от  1 000 рублей. 

Средняя стоимость качественного ролика под ключ - 10 000 рублей минута.

Гарантия качества и индивидуального подхода. 

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Контакты:

https://www.handyplay.ru

+7 (903) 156-19-11(вайбер,телеграмм, ватсап)

[email protected]

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