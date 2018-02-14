Ролик для "КрафтБрус"

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Дизайнстудия "HandyPlay" - Изготовление профессиональных рекламных роликов под ключ.
Видеопрезентации, видеоинфографика,"ДУДЛ"-анимация, монтаж и наложение спец.эффектов, дикторская
озвучка, сценарии.
Минимальные сроки изготовления - от 1 дня.
Стоимость – от 1 000 рублей.
Средняя стоимость качественного ролика под ключ - 10 000 рублей минута.
Гарантия качества и индивидуального подхода.
Контакты:
+7 (903) 156-19-11(вайбер,телеграмм, ватсап)
скайп – Handy Play