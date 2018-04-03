Частный дом г. Чехов Подмосковье

Добавлена
6 лет назад
469 просмотров
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Проектировала конструкции одноэтажного жилого дома с мансардой. Визуализация сделана архитектором.