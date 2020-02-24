Двухэтажный жилой дом с цоколем в пос. Трудовое
Добавлена95 просмотров
4 года назад
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Дом запроектирован их газосиликатного блока на ленточном фундаменте -основание монолитная плита, междуэтажные перекрытия монолитные ж/б, кровля по деревянной стропильной системе с покрытием из гибкой черепицы. Отделка фасада - фиброцементные вентилируемые панели "Нитиха"
Выполнены:
-эскизный проект
-архитектурные решения
-конструктивные решения
-расчет всех конструкций
-геологические изыскания