Двухэтажный жилой дом с цоколем в пос. Трудовое

Дом запроектирован их газосиликатного блока на ленточном фундаменте -основание монолитная плита, междуэтажные перекрытия монолитные ж/б, кровля по деревянной стропильной системе с покрытием из гибкой черепицы. Отделка фасада - фиброцементные вентилируемые панели "Нитиха"

Выполнены:

-эскизный проект

-архитектурные решения

-конструктивные решения

-расчет всех конструкций

-геологические изыскания