Эскизный проект ресторанного комплекса

Ресторанный комплекс спроектирован в городе Чернигов. Концепция заведения заключается в том, чтобы создать совершенно праздничное настроение для всех посетителей разной возрастной категории. Среда в которой, человек может почувствовать себя комфортно как дома.

Было принято решение создать определенную атмосферу ресторанного заведения, предусматривающий большое пространство для разноплановых мероприятий.

В здании запроектированы зоны для посетителей всех возрастов: игровые комнаты с аниматорами, что позволяет проводить детские мероприятия, кальянная, зал в которой могут быть проведены выступления артистов разного жанра, обеденный зал, банкетный зал.