Кардиологический и инфекционный корпуса 442ВКГ

Проект «Реконструкции зданий (кардиологического и инфекционного корпусов) для развертывания функциональных подразделений Военного клинического госпиталя (военного округа) ФГКУ «442 ВКГ» Минобороны России на территории 86-го военного городка». Стадия П. Положительное заключение экспертизы.

1. План 2-го этажа инфекционного корпуса