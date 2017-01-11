Кардиологический и инфекционный корпуса 442ВКГ

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Проект «Реконструкции зданий (кардиологического и инфекционного корпусов) для развертывания функциональных подразделений Военного клинического госпиталя (военного округа) ФГКУ «442 ВКГ» Минобороны России на территории 86-го военного городка». Стадия П. Положительное заключение экспертизы.
1. План 2-го этажа инфекционного корпуса