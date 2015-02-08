Культурно-досуговый комплекс

Добавлена
9 лет назад
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Данный объект запроектирован в живописном районном центре городе Логойске. 

Здание выдержано в стиле народного зодчества. 

Проектирование объекта курировалось заведующим кафедры Белорусского Национально Технического Университета Республики Беларусь, Заслуженным Архитектором Сергачевым Сергеем Алексеевичем.