Культурно-досуговый комплекс

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Данный объект запроектирован в живописном районном центре городе Логойске.
Здание выдержано в стиле народного зодчества.
Проектирование объекта курировалось заведующим кафедры Белорусского Национально Технического Университета Республики Беларусь, Заслуженным Архитектором Сергачевым Сергеем Алексеевичем.