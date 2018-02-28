Ледовый Дворец, г. Барановичи. СПК.

Проектирование светопрозрачных фасадов Ледового Дворца в сжатые сроки. С доработкой несущих металлических конструкций. Работа по эскизному решению Генпроектировщика от сбора силовых нагрузок до детальной разработки рабочей документации и выдаче технической документации по обработке и сборке конструкций.