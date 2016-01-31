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Микрорайон
Архитектура зданий
Добавлена
8 лет назад
111 просмотров
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Микрорайон с разбивкой улиц и выделенным общественным центром
Работа выполнена в ArhiCAD
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Анастасия
Anastaisie
Была
8 лет назад
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