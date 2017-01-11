Многопрофильная клиника в СПб в/г N60 ВМА Кирова

Многопрофильная клиника по адресу: г.Санкт-Петербург, Выборгский район, ул. Комиссара Смирнова, д.8, на территории в/г N60 Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Отделение хранения медицинского имущества. Стадия Р

1. План подвала с расстановкой технологического оборудования и заданием смежникам