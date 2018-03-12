Проект дома

Добавлена
6 лет назад
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Проект компактного коттеджа из профилированного бруса. Удобен как для сезонного, так и постоянного проживания. Был спроектирован для пары предпенсионного возраста из Беларуси, к которой часто приезжают гостить дети и внуки. Этим обусловлено количество жилых комнат и просторная терраса. Так же данный коттедж может использоваться как дача. 