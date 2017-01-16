Проект коттеджа

Проект частного 2-х этажного коттеджа с эксплуатируемой крышей, 320 м.кв.. Фундамент: ж\б плита высотой 250 мм, габариты: 14х11,5 м. стены: керамический кирпич М 150, толщина: 510 мм, снаружи стен утеплитель 50 мм и отделка деревом.

Примененные конструкции и материалы позволили существенно снизить стоимость строительства,-фундамент, стены и плиты перекрытия обошлись в 1,5 млн. руб. (примерно 4,7 тыс. руб/м.кв.), что в несколько раз дешевле существующих цен на рынке.