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Проектирование коттеджа на участке 1500 м2
Архитектура зданий
Добавлена
5 лет назад
207 просмотров
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Задача: -по подробному ТЗ спроектировать 2-х этажный коттедж на склоне для молодой активной семьи.
Алина
alibyby
Была
4 года назад
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