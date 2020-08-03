Проектирование коттеджа на участке 1500 м2

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5 лет назад
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Задача:  -по подробному ТЗ спроектировать 2-х этажный коттедж на склоне для молодой активной семьи.