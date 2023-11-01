Trade and Exhibition Center

Концептуальное решение для Выстовочно-Торгового Центра 10000кв.м. в городе Лефкоша, Северный Кипр. Включает в себя: Выставочные зоны, кафе и рестораны, офисы, конференц залы, мастерские и библиотеку.

За основу дизайна был взят концепт первых торговых точек в прошлые столетия, где под большими шатрами и маленькими палатками шла торговля. Подобно палатками, блоки имеют второй защитный слой из аллюминево уложенных пластов, которые предотвращают прямое попадание солнечных лучей и является несущей конструкцией. Проект имеет три основных блока и соединительный элемент для циркуляции посетителей и сотрудников.