Центр восстановительного лечения Детская психиатри

Реконструкция существующих корпусов и строительство нового больничного корпуса общей мощностью 290 коек и корпусов котельной, прачечной, дезинфекционного отделения и пищеблока Санкт-Петербургского государственного учреждения здравоохранения «Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 13. Стадия П. Положительное заключение."Прачечная, дезинфекционное отделение и стерилизационное отделение. Котельная. 2 Этап. Новое строительство"

1. План 1-го этажа с расстановкой технологического оборудования