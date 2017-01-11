Центр восстановительного лечения Детская психиатри
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7 лет назад
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Реконструкция существующих корпусов и строительство нового больничного корпуса общей мощностью 290 коек и корпусов котельной, прачечной, дезинфекционного отделения и пищеблока Санкт-Петербургского государственного учреждения здравоохранения «Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 13. Стадия П. Положительное заключение."Прачечная, дезинфекционное отделение и стерилизационное отделение. Котельная. 2 Этап. Новое строительство"
1. План 1-го этажа с расстановкой технологического оборудования