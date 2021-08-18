Аудиомонтаж, Сведение, Мастеринг, Аранжировка

Добавлена
2 года назад
107 просмотров
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Здравствуйте. Сделаю качественный Аудиомонтаж, Сведение, Мастеринг, Аранжировку.  Со звуком работаю для своего лейбла уже очень давно с 2011 года. Есть множество треков и видео. Возможны какие то варианты и с видео.  Все обсуждается индивидуально. Мастеринг от 500 рублей в зависимости от изначального контентк.