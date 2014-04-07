Любая работа со звуком

профессиональное владение аудиоредакторами (sony sound fordge, adobe audition), аранжировка, сведение, работа с шумами, музыкальное сопровождение к видео, джинглы на радио(работа в cubase, ableton) консультирование по звуковому оборудованию, настройка аппаратуры на мероприятиях, помощь в аренде звукового оборудования, консультирование по звукоизоляции исходя из параметров помещения