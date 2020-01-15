Редактирование и монтаж аудио

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Профессиональный музыкант, звукорежиссёр (музыкальное и техническое образование).
Предлагаю редактирование аудио и видео файлов:
- Конвертирование в нужный формат
- Удаление шумов и посторонних звуков
- Звуковые эффекты
- Сведение и мастеринг трека
- Наложение голоса на музыку
- Исправление неточностей исполнения голоса, инструментов(коррекция тона и времени)
- Извлечение и редактирование аудиодорожки из видео
- Монтаж видеороликов, наложение титров, переходов, эффектов