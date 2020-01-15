Редактирование и монтаж аудио

Профессиональный музыкант, звукорежиссёр (музыкальное и техническое образование). Предлагаю редактирование аудио и видео файлов: - Конвертирование в нужный формат - Удаление шумов и посторонних звуков - Звуковые эффекты - Сведение и мастеринг трека - Наложение голоса на музыку - Исправление неточностей исполнения голоса, инструментов(коррекция тона и времени) - Извлечение и редактирование аудиодорожки из видео - Монтаж видеороликов, наложение титров, переходов, эффектов

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