Редактирование и монтаж аудио

Добавлена
4 года назад
124 просмотра
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Профессиональный музыкант, звукорежиссёр (музыкальное и техническое образование).

Предлагаю редактирование аудио и видео файлов:

- Конвертирование в нужный формат

- Удаление шумов и посторонних звуков

- Звуковые эффекты

- Сведение и мастеринг трека

- Наложение голоса на музыку

- Исправление неточностей исполнения голоса, инструментов(коррекция тона и времени)

- Извлечение и редактирование аудиодорожки из видео

- Монтаж видеороликов, наложение титров, переходов, эффектов