Саунд-дизайн

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, предлагаю основные виды работ по саунд-дизайну:
Обработка голоса (диктор, запись с петлички, рекордера)
Редактирование музыки (подгон под время, перемещение фрагментов)
Оформление эффектами (библиотека, создание новых)
Также возможны: подбор музыки, выкуп, подбор диктора, создание фоновых ритмических подкладов …
Писать сюда [email protected]