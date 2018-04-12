Саунд-дизайн

Добавлена
6 лет назад
170 просмотров
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Добрый день, предлагаю основные виды работ по саунд-дизайну: 

Обработка голоса (диктор, запись с петлички, рекордера) 

Редактирование музыки (подгон под время, перемещение фрагментов) 

Оформление эффектами (библиотека, создание новых) 

Также возможны: подбор музыки, выкуп, подбор диктора, создание фоновых ритмических подкладов … 

Писать сюда [email protected]