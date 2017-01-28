Оказание бухгалтерских услуг

Добавлена
7 лет назад
427 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

- Ведение бухгалтерского учета ИП, ООО на всех системах налогообложения (ОСНО, УСНО, ЕНВД, патент)

- Восстановление бухгалтерского учета ИП, ООО на всех системах налогообложения

- Сдача и составление отчетности во все контролирующие органы (ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат)

ПРАЙС.rtf
74 КБ