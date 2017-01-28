Оказание бухгалтерских услуг

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- Ведение бухгалтерского учета ИП, ООО на всех системах налогообложения (ОСНО, УСНО, ЕНВД, патент)
- Восстановление бухгалтерского учета ИП, ООО на всех системах налогообложения
- Сдача и составление отчетности во все контролирующие органы (ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат)
ПРАЙС.rtf
74 КБ