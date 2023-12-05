Оказание бухгалтерских услуг

Давайте знакомиться, меня зовут Валерия Тохтарова, стаж работы бухгалтером (главным бухгалтером) более 10 лет. У меня накоплен большой опыт работы в области бухгалтерии и налогов (УСН 6 и 15%, ОСНО, патент, торговый сбор), а также в настоящий момент прохожу обучение в области налогового консультирования, так как для меня важно всегда быть в курсе последних изменений в области налогов и льгот с целью оптимизации работы бизнеса.

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Я предлагаю комплексное ведение бухгалтерского, налогового и кадрового учета Вашей компании.

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Преимущества работы со мной:

-предлагаю сотрудничество и оформление через ИП, для Вас это явная экономия, в части снижения суммы уплачиваемых налогов и взносов.

-профессионал с большим опытом работы, за существенно меньшие деньги в сравнении со штатным бухгалтером - минимум в три раза.

-финансовая гарантия за результат работы.

Надеюсь на плодотворное сотрудничество!