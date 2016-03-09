Удаленная работа бухгалтера

Ведение бухгалтерии (основные средства, зарплата и налоги с нее, расчет налогов: имущество, транспортный, земельный, прибыль, налог на УСН и ЕНВД, и др, материальный стол, составление бухгалтерского баланса).

Все режимы налогообложения.

Юридические лица ООО, ЗАО,ОАО), индивидуальные предприниматели, бюджетники, фермерские хозяйства

Сдача налоговой отчетности по телекоммуникационным каналам связи.

3-НДФЛ для физических лиц

Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, подписанная электронно-цифровой подписью