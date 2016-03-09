Удаленная работа бухгалтера

прайс услуги.docx
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Ведение бухгалтерии (основные средства, зарплата и налоги с нее, расчет налогов: имущество, транспортный, земельный, прибыль, налог на УСН и ЕНВД, и др, материальный стол, составление бухгалтерского баланса).
Все режимы налогообложения.
Юридические лица ООО, ЗАО,ОАО), индивидуальные предприниматели, бюджетники, фермерские хозяйства
Сдача налоговой отчетности по телекоммуникационным каналам связи.
3-НДФЛ для физических лиц
Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, подписанная электронно-цифровой подписью