Инженер-проектировщик

Проектирование отдельно стоящие конструкции, визуализация, выполнение разверток композитных материалов.

Оцифровка чертежей (ВЕКТОРИЗАЦИЯ).

Перевод бумажной и отсканированной конструкторской документации в электронный архив.

Файлы могут быть переведены в в векторный файл, а так же файл для графических программ