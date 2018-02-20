Инженер-проектировщик

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проектирование отдельно стоящие конструкции, визуализация, выполнение разверток композитных материалов.
Оцифровка чертежей (ВЕКТОРИЗАЦИЯ).
Перевод бумажной и отсканированной конструкторской документации в электронный архив.
Файлы могут быть переведены в в векторный файл, а так же файл для графических программ