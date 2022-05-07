Николай

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3 года назад
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Выполняю проектную документацию стадии П и Р, по разделам КЖ КМ КД и ПМ зданий и сооружений.