Пример спроектированной системы СТС

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Разработка проектной документации:

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.

Подраздел 5.5 "Сети связи"

"Система телефонной связи"

                                

    Все технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

              

  Проект выполнен на основании:

  -технического задания Заказчика;

    Кабельные трассы спроектированы в соответствии с ОСТН-600-93 (Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения), ПУЭ (Правила устройства электроустановок, издание шестое, Главгосэнергонадзор России, 1998.   

 

    Телефонная сеть представляет собой систему, состоящую из набора медных кабелей, коммутационных панелей, шнуров для коммутации, телекоммуникационных розеток и вспомогательного оборудования. Предназначена   для создания физической среды обмена голосовыми сообщениями (автоматическая телефонная связь и т.п.) и включает в себя кабельные соединения,  коммутационные центры и оконечные устройства, необходимые для обеспечения функционирования системы. Таким образом, телефонная сеть обеспечивает потребности Заказчика в организации телефонной связи.

    Телефонная сеть предназначена для обеспечения возможности подключения пользователей к учрежденческой телефонной станции (УАТС)  на оборудованных рабочих местах с возможностью, при необходимости, проведения коммутации любого рабочего места с любой точкой системы.

    Общая организация телефонной сети представлена на структурной схеме соединений, отображающей функциональные связи в структуре центрального оборудования и оконечных

    При проектировании были приняты решения на основании ТУ предоставленных заказчиком.

  В здании установить следующее оборудование для телефонной сети:

  - в аппаратном шкафу предусмотреть установку УАТС;

  - предусмотреть установку плинтов типа Crone.

 

  Телефонная сеть состоит из следующих подсистем:

  -подсистемы рабочего места;

  -кабельной канализации;

  -вертикальной и горизонтальной кабельной системы;

  -центра коммутации.