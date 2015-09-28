Пример спроектированной системы СТС

Разработка проектной документации:

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.

Подраздел 5.5 "Сети связи"

"Система телефонной связи"

Все технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Проект выполнен на основании:

-технического задания Заказчика;

Кабельные трассы спроектированы в соответствии с ОСТН-600-93 (Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения), ПУЭ (Правила устройства электроустановок, издание шестое, Главгосэнергонадзор России, 1998.

Телефонная сеть представляет собой систему, состоящую из набора медных кабелей, коммутационных панелей, шнуров для коммутации, телекоммуникационных розеток и вспомогательного оборудования. Предназначена для создания физической среды обмена голосовыми сообщениями (автоматическая телефонная связь и т.п.) и включает в себя кабельные соединения, коммутационные центры и оконечные устройства, необходимые для обеспечения функционирования системы. Таким образом, телефонная сеть обеспечивает потребности Заказчика в организации телефонной связи.

Телефонная сеть предназначена для обеспечения возможности подключения пользователей к учрежденческой телефонной станции (УАТС) на оборудованных рабочих местах с возможностью, при необходимости, проведения коммутации любого рабочего места с любой точкой системы.

Общая организация телефонной сети представлена на структурной схеме соединений, отображающей функциональные связи в структуре центрального оборудования и оконечных

При проектировании были приняты решения на основании ТУ предоставленных заказчиком.

В здании установить следующее оборудование для телефонной сети:

- в аппаратном шкафу предусмотреть установку УАТС;

- предусмотреть установку плинтов типа Crone.

Телефонная сеть состоит из следующих подсистем:

-подсистемы рабочего места;

-кабельной канализации;

-вертикальной и горизонтальной кабельной системы;

-центра коммутации.