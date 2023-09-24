Професійне якісне проектування вентиляції, кондиціювання, опалення, водопостачання, водовідведення, зовнішні комунікації, для будівель різного призначення (житлові будинки, комерційні приміщення, складські будівлі тощо). Повне оформлення документації для проходження експертизи. Досвід роботи більше 20 років. Працюємо по всій Україні.