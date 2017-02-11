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Работа с листовым металлом
Чертежи и Схемы
Добавлена
7 лет назад
263 просмотра
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Повторение трубы определенной формы из листового металла для мотоцикла
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Виктор Сипаев
viktorsipaev017
Был
5 лет назад
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