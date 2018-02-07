Стол и светильник. Дизайн и документация.

Добавлена
6 лет назад
1868 просмотров
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Plywood lamp "Pearl". Author's design

Drawing kit + dxf for cnc (milling or laser cutting) for sale.

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Светильник "Жемчужина".

Авторский дизайн. Выполнен пакет документации для изготовления ЧПУ-фрезером или лазерной резкой. Материал — фанера. Светильник-шар

российского производства.

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Стол "Бочка" Авторский дизайн

Пакет чертежей для штучного или малосерийного производства