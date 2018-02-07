Стол и светильник. Дизайн и документация.

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Plywood lamp "Pearl". Author's design
Drawing kit + dxf for cnc (milling or laser cutting) for sale.
Contact me!
Светильник "Жемчужина".
Авторский дизайн. Выполнен пакет документации для изготовления ЧПУ-фрезером или лазерной резкой. Материал — фанера. Светильник-шар
российского производства.
Обращайтесь!
Стол "Бочка" Авторский дизайн
Пакет чертежей для штучного или малосерийного производства