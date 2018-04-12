Текст на тему инженерных коммуникаций

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Напишу до 5000 зн. текста на тему инженерных коммуникаций (системы отопления, водоснабжения, водоотведения, электропитания, вентиляции).Текст уникален.Т. к. занимаюсь организацией инженерной инфраструктуры последние несколько лет, текст получится полезен и интересен для большинства читателей, заинтересованных в строительстве.