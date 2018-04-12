Текст на тему инженерных коммуникаций

Напишу до 5000 зн. текста на тему инженерных коммуникаций (системы отопления, водоснабжения, водоотведения, электропитания, вентиляции).Текст уникален.Т. к. занимаюсь организацией инженерной инфраструктуры последние несколько лет, текст получится полезен и интересен для большинства читателей, заинтересованных в строительстве.