Подготовка проекта для финансирования в UNICEF

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В рамках проекта был разработан бизнес-план, бюджет и заявка для получения международных грантов от ООН, Европейского Союза, грантов правительств некоторых стран, а также ряда частных инвестиционных фондов. Были поданы заявки на получение грантов, осуществлялся мониторинг их рассмотрения.
Процесс подготовки бизнес плана при подаче заявки для получения международных грантов включал следующие этапы:
- анализ соответствие текущего проекта требованием различных международных грантов;
- подготовка бизнес-плана, бюджета и заявки для получения гранта;
- перевод бизнес-плана, бюджета и заявки на необходимые языки;
- подача заявок;
- отслеживание хода рассмотрения заявок, ответы на возникающие вопросы.
Пример работы.docx
12 КБ