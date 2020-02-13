Подготовка проекта для финансирования в UNICEF

В рамках проекта был разработан бизнес-план, бюджет и заявка для получения международных грантов от ООН, Европейского Союза, грантов правительств некоторых стран, а также ряда частных инвестиционных фондов. Были поданы заявки на получение грантов, осуществлялся мониторинг их рассмотрения.

Процесс подготовки бизнес плана при подаче заявки для получения международных грантов включал следующие этапы:

- анализ соответствие текущего проекта требованием различных международных грантов;

- подготовка бизнес-плана, бюджета и заявки для получения гранта;

- перевод бизнес-плана, бюджета и заявки на необходимые языки;

- подача заявок;

- отслеживание хода рассмотрения заявок, ответы на возникающие вопросы.