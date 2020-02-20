Выполненные проекты

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В реестре приводится перечень работ, выполненных мною в период профессиональной деятельности.
Очень надеюсь, что Вы не станете жертвой веб-серфинга и при выборе специалиста, не будете введены в заблуждение псевдопосылами о сотнях выполненных проектов, а также низкобюджетными не эффективными офертами.
Реестр.docx
21 КБ