Выполненные проекты

Добавлена
4 года назад
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В реестре приводится перечень работ, выполненных мною в период профессиональной деятельности.

Очень надеюсь, что Вы не станете жертвой веб-серфинга и при выборе специалиста, не будете введены в заблуждение псевдопосылами о сотнях выполненных проектов, а также низкобюджетными не эффективными офертами.

Реестр.docx
21 КБ