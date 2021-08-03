Фотосъемка:

- Интерьеров жилых, коммерческих и производственных помещений;

- Архитектуры, ландшафтного дизайна и объектов городской среды;

- Авто-Мото-Водной техники;

- РепортажейВиды предлагаемой фотографии:

СТАНДАРТНАЯ - без применения дополнительного оборудования и технологий;

HDR - операция по объединению темных, средних и светлых полутонов из нескольких снимков в один позволяет получить качественные фотографии в сложных световых условиях;

ПАНОРАМА - изображение с большим углом обзора по горизонтали.

HDR ПАНОРАМА - наиболее затратная по времени и обработке совокупность операций, позволяющая «выдать» изображение с большим углом обзора с наиболее достоверной передачей теней и полутонов.Стоимость услуг варьируется от условий внешней среды, удаленности объектов съемки и объема работы. В стандартный пакет услуг включена базовая постобработка изображений с коррекцией света, цвета, контраста и резкости - 15-20 шт.Заказчику предоставляются ВСЕ исходники в RAW.Оплата 50 % в день съемки, 50% после предоставления фотографий.Работаю по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.