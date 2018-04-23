Фотосъемка для издания по женской самообороне

Добавлена
6 лет назад
1300 просмотров
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Задача была снять в точности приемы по наброскам в разных ситуациях. Здесь некоторые из фото.