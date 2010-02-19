ИЩУ РАБОТУ

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Поиск вакансий: ИТР, инспектор, специалист, руководитель, помощник руководителя, госслужба

Регион:

Украина

Категория:

Руководители, Помощники руководителя, Инженеры, Технологи

Зарплата:

–

Описание:

Административный работник, ИТР, помощник руководителя, начальник отдела, инспектор, мастер

Усов Анатолий Валериевич

Уровень дохода: По договоренности

Тип работы: Не имеет значения

Место работы: Не имеет значения

Ф.И.О.: Усов Анатолий Валериевич

Домашний телефон: (061) 2630781 (с 18 до 21)

Мобильный телефон: (067) 7677271 (с 06 до 21)

E-mail: [email protected]

Личная информация

Город: Запорожье (готов переехать в другой город)

Район проживания: Ул. Грязнова

Образование: Высшее

Дата рождения: 17 декабря 1967 г. (41 год)

Пол: Мужской

Семейное положение: Женат, дети есть

Опыт работы

Период работы: С марта 2008 года по настоящее время

Должность: Инженер (Полная занятость)

В организации: ООО"Укрпромвентиляция", г. Запорожье

Системы вентиляции и кондиционирования

Должностные обязанности: Административная работа, рабочие проекты, паспортизация, монтаж систем вентиляции (руководство монтажным участком). Последний объект- монтаж систем вентиляции при реконструкции ООО "Электрозавод- ВИТ"

Удостоверения:

Группа по электробезопасности-4

Общий курс охраны труда

По вопросам пожарной безопасности

Правила безопасности систем газоснабжения

Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением

Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов

Период работы: С января 2007 по январь 2008 года

Должность: Главный энергетик (Полная занятость)

В организации: ЗАО 'Запорожкран', г. Запорожье

Тяжелое краностроение

Должностные обязанности: Обеспечение завода энергоресурсами покупными (электроэнергия, газ, вода, углекислота) и собственного производства (сжатый воздух, тепло на горячее водоснабжение и отопление, кислород), оперативное руководство (бюро энергоресурсов, теплового и газоаого хозяйства, оперативного электротехнического персонала, воздушно-компрессорной станции, котельной, углекислотной станции, кислородной станции, сантехучастком, лабораторией КИП и А), работа с подрядными организациями, инспекциями, ответственность за ОТ и ТБ

Удостоверения:

Группа по электробезопасности-4

Общий курс охраны труда

По вопросам пожарной безопасности

Правила безопасности систем газоснабжения

Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением

Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов

Период работы: С сентября 2005 по январь 2007 года

Должность: Начальник участка сантехнических и вентиляционных работ (Полная занятость)

В организации: ЗАО'Горремстрой', г. Запорожье

Изготовление, ремонт и монтаж сантехнических и вент.систем

Должностные обязанности: Организация работы подразделений участка

Период работы: С июня 2005 по сентябрь 2005 года

Должность: Технический директор (Полная занятость)

В организации: ЧП 'Плеяда', г. Запорожье

Проектирование, изготовление, монтаж систем вентиляции

Должностные обязанности: ОТ и ТБ, предпроектная подготовка, технический надзор

Период работы: С июня 2003 по октябрь 2004 года

Должность: Директор (Полная занятость)

В организации: ООО "Строительные инженерные системы и коммуникации", г. Запорожье

Проектирование и монтаж систем энергоснабжения, ВК, вентиляции

Должностные обязанности: Организация прибыльной работы компании

Период работы: С февраля 2002 по май 2003 года

Должность: Главный инженер (Полная занятость)

В организации: ЧП ПКФ 'Полимер', г. Запорожье

Мехобработка металла, мебельное производство, швейное производство, торговля оборудованием, гальваника

Должностные обязанности: ОТ иТБ, работа с инспектирующими организациями, согласование документов, организация производственной деятельности, работа с подрядчиками

Период работы: С декабря 1999 по январь 2002 года

Должность: Начальник энергетического бюро в ОГЭ (Полная занятость)

В организации: ОАО 'Завод'Преобразователь'', г. Запорожье

Должностные обязанности: Подготовка предложений по улучшению производства, экономия энергоресурсов, работа с подрядными организациями, инспектирующие функции по предприятию, работа с инспекторами

Период работы: С декабря 1997 по декабрь 1999 года

Должность: Мастер в энергоцехе (Полная занятость)

В организации: ОАО 'Завод'Преобразователь'', г. Запорожье

Мастер сантехнической службы

Должностные обязанности: Ремонт о обслуживание энергокоммуникаций (газ, вода, отопление, канализация, воздух)

Период работы: С декабря 1996 по декабрь 1997 года

Должность: Инженер по организации эксплуатации и ремонту энергетического оборудования (Полная занятость)

В организации: ОАО 'Завод'Преобразователь'', г. Запорожье

Должностные обязанности: Организация эксплуатации, организация и контроль ремонтов (ППР) энергетического оборудования, поиск и закупка оборудования по заявкам цехов

Образование

Учебное заведение: Запорожская государственная инженерная академия, г. Запорожье

Дата окончания: Июнь 1997 года

Факультет: Энергомеханический

Специальность: Промышленная теплоэнергетика (ПТЭ)

Форма обучения: Очно-заочная

Курсы и тренинги

Название курса: Корпоративный тренинг- поведение в команде, работа на результат

Учебное заведение: 'FINTRA', г. Перербург, Россия

Продолжительность: 3 дня

Дата окончания: Февраль 2007 года

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский язык: Базовый

Уровень владения компьютером: Уверенный пользователь

Дополнительная информация

Водительские права: Категория B

Рекомендации и ссылки: Митрохин Леонид Георгиевич, нач. ЭМО, Хартрон-ЮКОМ, Запорожье

Ковалев Александр Викторович, главный энергетик, ЗЗВА, 0612206388

Шейко Евгений Иванович, нач. ПДО, Горремстрой, 0972652475

Гуревич Евгений Леонидович, нач. бюро ЗТЗ, 0667829816

Ключевые навыки и достижения: Семья- с родственниками повезло

Дополнительные сведения: Способен принимать быстрые нестандартные решения

Личный автомобиль

Опыт работы на предприятиях разного профиля деятельности и форм собственности (электротехнической промышленности, металлообработка, строительство, СТО, производство ТНП, котельные и пылеприготовительные цеха, монтаж металло и ж/б конструкций, сантехнические работы)

Занятия в свободное время: Авто, рыбалка, путешествие с семьей

тел: 0677677271