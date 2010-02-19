ИЩУ РАБОТУ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
РЕЗЮМЕ
Поиск вакансий: ИТР, инспектор, специалист, руководитель, помощник руководителя, госслужба
Регион:
Украина
Категория:
Руководители, Помощники руководителя, Инженеры, Технологи
Зарплата:
–
Описание:
Административный работник, ИТР, помощник руководителя, начальник отдела, инспектор, мастер
Усов Анатолий Валериевич
Уровень дохода: По договоренности
Тип работы: Не имеет значения
Место работы: Не имеет значения
Ф.И.О.: Усов Анатолий Валериевич
Домашний телефон: (061) 2630781 (с 18 до 21)
Мобильный телефон: (067) 7677271 (с 06 до 21)
E-mail: [email protected]
Личная информация
Город: Запорожье (готов переехать в другой город)
Район проживания: Ул. Грязнова
Образование: Высшее
Дата рождения: 17 декабря 1967 г. (41 год)
Пол: Мужской
Семейное положение: Женат, дети есть
Опыт работы
Период работы: С марта 2008 года по настоящее время
Должность: Инженер (Полная занятость)
В организации: ООО"Укрпромвентиляция", г. Запорожье
Системы вентиляции и кондиционирования
Должностные обязанности: Административная работа, рабочие проекты, паспортизация, монтаж систем вентиляции (руководство монтажным участком). Последний объект- монтаж систем вентиляции при реконструкции ООО "Электрозавод- ВИТ"
Удостоверения:
Группа по электробезопасности-4
Общий курс охраны труда
По вопросам пожарной безопасности
Правила безопасности систем газоснабжения
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением
Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов
Период работы: С января 2007 по январь 2008 года
Должность: Главный энергетик (Полная занятость)
В организации: ЗАО 'Запорожкран', г. Запорожье
Тяжелое краностроение
Должностные обязанности: Обеспечение завода энергоресурсами покупными (электроэнергия, газ, вода, углекислота) и собственного производства (сжатый воздух, тепло на горячее водоснабжение и отопление, кислород), оперативное руководство (бюро энергоресурсов, теплового и газоаого хозяйства, оперативного электротехнического персонала, воздушно-компрессорной станции, котельной, углекислотной станции, кислородной станции, сантехучастком, лабораторией КИП и А), работа с подрядными организациями, инспекциями, ответственность за ОТ и ТБ
Удостоверения:
Группа по электробезопасности-4
Общий курс охраны труда
По вопросам пожарной безопасности
Правила безопасности систем газоснабжения
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением
Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов
Период работы: С сентября 2005 по январь 2007 года
Должность: Начальник участка сантехнических и вентиляционных работ (Полная занятость)
В организации: ЗАО'Горремстрой', г. Запорожье
Изготовление, ремонт и монтаж сантехнических и вент.систем
Должностные обязанности: Организация работы подразделений участка
Период работы: С июня 2005 по сентябрь 2005 года
Должность: Технический директор (Полная занятость)
В организации: ЧП 'Плеяда', г. Запорожье
Проектирование, изготовление, монтаж систем вентиляции
Должностные обязанности: ОТ и ТБ, предпроектная подготовка, технический надзор
Период работы: С июня 2003 по октябрь 2004 года
Должность: Директор (Полная занятость)
В организации: ООО "Строительные инженерные системы и коммуникации", г. Запорожье
Проектирование и монтаж систем энергоснабжения, ВК, вентиляции
Должностные обязанности: Организация прибыльной работы компании
Период работы: С февраля 2002 по май 2003 года
Должность: Главный инженер (Полная занятость)
В организации: ЧП ПКФ 'Полимер', г. Запорожье
Мехобработка металла, мебельное производство, швейное производство, торговля оборудованием, гальваника
Должностные обязанности: ОТ иТБ, работа с инспектирующими организациями, согласование документов, организация производственной деятельности, работа с подрядчиками
Период работы: С декабря 1999 по январь 2002 года
Должность: Начальник энергетического бюро в ОГЭ (Полная занятость)
В организации: ОАО 'Завод'Преобразователь'', г. Запорожье
Должностные обязанности: Подготовка предложений по улучшению производства, экономия энергоресурсов, работа с подрядными организациями, инспектирующие функции по предприятию, работа с инспекторами
Период работы: С декабря 1997 по декабрь 1999 года
Должность: Мастер в энергоцехе (Полная занятость)
В организации: ОАО 'Завод'Преобразователь'', г. Запорожье
Мастер сантехнической службы
Должностные обязанности: Ремонт о обслуживание энергокоммуникаций (газ, вода, отопление, канализация, воздух)
Период работы: С декабря 1996 по декабрь 1997 года
Должность: Инженер по организации эксплуатации и ремонту энергетического оборудования (Полная занятость)
В организации: ОАО 'Завод'Преобразователь'', г. Запорожье
Должностные обязанности: Организация эксплуатации, организация и контроль ремонтов (ППР) энергетического оборудования, поиск и закупка оборудования по заявкам цехов
Образование
Учебное заведение: Запорожская государственная инженерная академия, г. Запорожье
Дата окончания: Июнь 1997 года
Факультет: Энергомеханический
Специальность: Промышленная теплоэнергетика (ПТЭ)
Форма обучения: Очно-заочная
Курсы и тренинги
Название курса: Корпоративный тренинг- поведение в команде, работа на результат
Учебное заведение: 'FINTRA', г. Перербург, Россия
Продолжительность: 3 дня
Дата окончания: Февраль 2007 года
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский язык: Базовый
Уровень владения компьютером: Уверенный пользователь
Дополнительная информация
Водительские права: Категория B
Рекомендации и ссылки: Митрохин Леонид Георгиевич, нач. ЭМО, Хартрон-ЮКОМ, Запорожье
Ковалев Александр Викторович, главный энергетик, ЗЗВА, 0612206388
Шейко Евгений Иванович, нач. ПДО, Горремстрой, 0972652475
Гуревич Евгений Леонидович, нач. бюро ЗТЗ, 0667829816
Ключевые навыки и достижения: Семья- с родственниками повезло
Дополнительные сведения: Способен принимать быстрые нестандартные решения
Личный автомобиль
Опыт работы на предприятиях разного профиля деятельности и форм собственности (электротехнической промышленности, металлообработка, строительство, СТО, производство ТНП, котельные и пылеприготовительные цеха, монтаж металло и ж/б конструкций, сантехнические работы)
Занятия в свободное время: Авто, рыбалка, путешествие с семьей
тел: 0677677271