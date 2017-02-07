Художественная фотосъемка и репортаж.

Беретарь Эдуард.

По профессии художник, писатель и фотограф. Работаю как правило с репортажной и жанровой съемкой, однако мой полный перечень фотоуслуг вы можете прочитать ниже.

Важно! Для всех заказчиков - связываться со мной лично по почте [email protected] или по телефону: +380637266619.

Перечень фотоуслуг:

Арт и художественные фото

Репортаж

Фотография мероприятий

Love Story

Предметная фотосъемка

Классический художесвенный портрет

Жанровый портрет

Жанровая фотосъемка

Фотопроэкты

Семейные фото

Ню и эротикой

Простыми портретами

Пиаром и рекламной фотосъемкой

работаю с:Для заказчиков с других городов и стран - проезд и проживание опачиваются заказчиком.