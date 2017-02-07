Художественная фотосъемка и репортаж.

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Беретарь Эдуард.
По профессии художник, писатель и фотограф. Работаю как правило с репортажной и жанровой съемкой, однако мой полный перечень фотоуслуг вы можете прочитать ниже.
Важно! Для всех заказчиков - связываться со мной лично по почте [email protected] или по телефону: +380637266619.
Перечень фотоуслуг:
- Арт и художественные фото
- Репортаж
- Фотография мероприятий
- Love Story
- Предметная фотосъемка
- Классический художесвенный портрет
- Жанровый портрет
- Жанровая фотосъемка
- Фотопроэкты
- Семейные фото
- Ню и эротикой
- Простыми портретами
- Пиаром и рекламной фотосъемкой