Художественная фотосъемка и репортаж.

Добавлена
7 лет назад
259 просмотров
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Беретарь Эдуард.

По профессии художник, писатель и фотограф. Работаю как правило с репортажной и жанровой съемкой, однако мой полный перечень фотоуслуг вы можете прочитать ниже.

Важно! Для всех заказчиков - связываться со мной лично по почте [email protected] или по телефону: +380637266619.

Перечень фотоуслуг:

  • Арт и художественные фото
  • Репортаж
  • Фотография мероприятий
  • Love Story
  • Предметная фотосъемка
  • Классический художесвенный портрет
  • Жанровый портрет
  • Жанровая фотосъемка
  • Фотопроэкты
  • Семейные фото
Не работаю с:
  • Ню и эротикой
  • Простыми портретами
  • Пиаром и рекламной фотосъемкой
Важно! Для заказчиков с других городов и стран - проезд и проживание опачиваются заказчиком.