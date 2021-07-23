Создание фото и видео контента по тематике Таиланд

Предлагаем услуги по созданию медиа-контента для блоггеров, вебмастеров и интернет-маркетологов. Наша продукция - это фотографии и видео по тематике Таиланда и всего, что с ним связано.

- Предметная съемка, фотографируем и снимаем любые товары, тайскую косметику, тайскую еду и напитки.

- Съемка по вашим брифам или референсным изображениям.

- Фото и видео с экзотическими животными Таиланда, а также природой Юго-Восточной Азии.

- Достопримечательности и недвижимость Таиланда.