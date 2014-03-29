Услуги фотографа

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
- Семейная
- Детская
- Постановочная и репортажная съёмка
- Студийная
- Рекламная
- Портретная
- Съёмка по всей территории Беларуси
- Ретушь, восстановление старых фото
- Дизайн и изготовление индивидуальных пригласительных
- Фотокнига или альбом ручной работы по индивидуальному дизайну с любого
фотоматериала (в том числе и с материалов заказчика).
- Тематика фотокниг, альбомов:
Свадебный, предсвадебный, юбилейный, детский, корпоративный, выпускной, Travel book