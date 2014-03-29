Услуги фотографа

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

- Семейная

- Детская

- Постановочная и репортажная съёмка

- Студийная

- Рекламная

- Портретная

- Съёмка по всей территории Беларуси

- Ретушь, восстановление старых фото

- Дизайн и изготовление индивидуальных пригласительных

- Фотокнига или альбом ручной работы по индивидуальному дизайну с любого

фотоматериала (в том числе и с материалов заказчика).

- Тематика фотокниг, альбомов:

Свадебный, предсвадебный, юбилейный, детский, корпоративный, выпускной, Travel book