Архитектурная 3D визуализация.

Здравствуйте, предлагаю вам свои услуги по визуализации ваших проектов. Если вы желаете получить хорошее качество за невесомую плату, то прошу вас рассмотреть мою кандидатуру. Работаю в данной сфере более 4-х лет, некоторые из работ вы можете просмотреть на сайте: ahmafolio.ru

Прайс:

визуализация интерьера в современном стиле от 150 руб. за кв. м

визуализация интерьера в классическом стиле от 250 руб. за кв. м.

Довольно сложно внести стоимость работы в однозначный прайс лист. Цена рассчитывается в зависимости от сложности, деталировки и сроков выполнения. Ваш проект может стоить дешевле. В случае если наше сотрудничество затянется то непременно будут скидки.

Контакты:

mail: [email protected]

web: ahmafolio.ru

phone: +7 963 417 44 33

skype: legion_5